دولة آسيوية تعلن إلغاء فريضة الحج هذا العام بسبب كورونا

2020/06/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، الثلاثاء، إلغاء الحج هذا العام، لمسلمي هذه الدولة التي تع...





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