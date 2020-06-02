عالية نصيف: ما هكذا تورد الإبل يا ابن خربيط

2020/06/02 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت النائبة عالية نصيف، تصريحات لزميلها النائب عبدالله الخربيط، مشيرة الى أن الاخير هاجم من خلال تلك التصريحات شخصيات سياسية....

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