تطوير طائرة “الدرون” المسيرة لاستخدامها في الوقاية الزراعية

2020/06/02 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اتفقت فرقة العباس القتالية اللواء ( 26 حشد شعبي ) مع وزارة الزراعة على تطوير طائرة مسيرة جديدة نوع ” الدرون ” لأغراض الوقاية الزراعية ومكافحة الحشرات التي تضر بالمحاصيل الزراعية في العراق وكربلاء “.وذكر حسين الساعدي مسؤول قسم تطوير الطائرات المسيرة في الفرقة في […]

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