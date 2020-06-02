هونغ كونغ تتّهم واشنطن بـ«الكيل بمكيالين» بسبب التعامل مع التظاهرات

2020/06/02 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الثلاثاء، واشنطن باعتماد سياسة «الكيل بمكيالين» لأنّها انتقدت طريقة تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة في المقاطعة في حين أنّ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة فيها لا تختلف كثيراً.وقالت لام للصحافيين: «رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة (الكيل بمكيالين) التي يتم تطبيقها.[…]

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