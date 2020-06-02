وزير الصحة العراقي يوّجه نداءً إلى الأجهزة الأمنية بشأن إجراءات الوضع الوبائي

2020/06/02 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، بياناً جديداً بشأن الوضع الصحي في عموم محافظات العراق، وموقف انتشار فيروس كورونا.وقال التميمي في بيان تلقته “يس عراق” إنه “حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة التواصل الدائم مع الجمهور في العراق لإطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة […]

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