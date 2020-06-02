2020/06/02 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بابل..أكد مدير زراعة بابل المهندس خالد القره غولي، الثلاثاء، أن الكميات المسوقة من محصول الحنطة في محافظة بابل قد تجاوزت200 الف طن موزعة على خمسة منافذ في عموم المحافظة.وقال رئيس قسم التخطيط المهندس عبدالله العناوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية التسويق تجري بألية ناجحة من دون معوقات تذكر على الرغم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة بابل : الكميات المسوقة من محصول الحنطة تتجاوز الـ 200 الف طن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة بابل : الكميات المسوقة من محصول الحنطة تتجاوز الـ 200 الف طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).