اللواء 52 للحشد يطهر قرية الخشامنة جنوب غرب صلاح الدين

2020/06/02 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طهرت قوات اللواء 52 للحشد الشعبي، الثلاثاء، قرية الخشامنة جنوب غرب صلاح الدين.وقال بيان لاعلام الحشد ، ان “قوات اللواء 52 للحشد خلال عمليات ابطال العراق / نصر السيادة طهرت قرية الخشامنة بالكامل من فلول داعش “، لافتا الى ان “قوات اللواء تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل اهدافها وتامين […]

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