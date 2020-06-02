حكومة كوردستان تقرُّ بتأثير الحظر على الحقول والمحاصيل الزراعية

2020/06/02 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة والموارد المالية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تأثر المحاصيل الزراعية المحلية بسبب فرض الحظر الشامل للتجوال في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الاعلان عن فرض حظر التجوال كأحد الطرق للوقاية من فيروس كورونا المستجد فقد ظهرت مشكلة الآفات في الحقول والمشاريع الزراعية"، مشيرة الى ان الفصل الحالي موسم حصاد، ونضوج المحاصيل الزراعية المحلية لذا فان فرض الحظر أثر تأثيرا مباشرا على تلك المحاصيل.

وخاطبت الوزارة الفلاحين بالقول بانها "رفعت تقريرا الى مجلس وزراء اقليم كوردستان لتقديم تسهيلات لكم في التنقل، ومن اجل ألا تتضرر منتجاتكم".

وتابعت الوزارة في بيانها انها "تعمل مع الجهات المعنية لحل مشكلة التنقل للفلاحين واصحاب المشاريع الزراعية".

واعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، بعد منتصف ليل الاحد، حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع بعد تصاعد حدة الاصابات بفيروس كورونا.

ونظم عدد من الفلاحين في مدينة اربيل وقفة احتجاجية بسبب تضرر اسعار منتجاتهم اضافة الى المخاوف من تلفها واصابتها بآفات واوبئة بعد اعلان حظر التجوال.

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