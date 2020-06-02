نائب يطالب بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور

2020/06/02 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، الثلاثاء، مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور في الوزارات كافة.وقال الحلفي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “لقد وفر التعديل الاخير لقانون التقاعد الموحد الذي صدر نهاية العام المنصرم درجات وظيفية كثيرة تكفي لاستيعاب أعداد كبيرة […]

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