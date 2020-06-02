دولة المجاز والجماجم ...من ماردين الى عفرين - آزاد أحمد علي

2020/06/02 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي تزامنا مع المصادفة التي كشفت عن العمل المشين الذي قامت به مجموعات المرتزقة المحسوبة على المجتمع السوري، كمجموعة الحمزات المأجورة لصالح حكومة تركيا، إذ جاء حدث الكشف استمرارا وتأكيدا على حدوث واستمراية العديد من الممارسات المشينة كالاغتصاب والخطف والاغتيالات، مرورا بالسرقات وفرض الإتاوات على المواطنين الكرد من سكان قرى ومدينة عفرين.



لقد جسد عملية خطف النساء وسجنهم عاريات أحد أوجه الممارسات الشاذة ......





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