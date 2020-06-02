2020/06/02 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حسين المياحي کل الدلائل تشير الى إن العام 2020، کان منذ بدايته عاما بالغ السوء للنظام الايراني حيث إنه قد مهد لبداية مرحلة ليست صعبة وحساسة فقط وانما...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسوأ لم يأت بعد) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسوأ لم يأت بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).