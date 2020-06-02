2020/06/02 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نمير طه الكابتن حيدر -3- القوادة للعمائم لم تكد الحرب الأميركية على العراق تضع أوزارها حتى انغمس من يسمّون أنفسهم بالمعارضة العراقية بالنهب و تقاسم المغانم بتشجيع من المحتل الأميركي...أكمل القراءة ←

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