بالصور.. القبض على إرهابيين والعثور على كهوف وانفاق في مناطق الحضر والنصر وبغداد

2020/06/02 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن العثور على كهوف وانفاق في مناطق الحضر والنصر وبغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “بالتزامن مع إنطلاق عمليات ( أبطال العراق- نصر السيادة ) وبأشراف القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية بواجبات تفتيش […]

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