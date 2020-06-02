2020/06/02 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء واليومين المقبلين.وذكرت الهيأة، أن اليوم الثلاثاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، وترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الاخيرتين، ولا تتغير في الاولى.وتصل درجة الحرارة العظمى الى 43 درجة مئوية، في بغداد، وكركوك، وصلاح الدين، وكربلاء، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. غيوم وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الـ40 مئوية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. غيوم وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الـ40 مئوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).