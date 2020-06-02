صحيفة: الشرطة الامريكية تعامل المواطنين كقوة احتلال كما لو انهم في العراق

2020/06/02 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة الديلي بيست الامريكية كتبه احد قدامى المحاربين في العراق، بأن الشرطة الامريكية تعامل المواطنين في الولايات المتحدة كما لو انها قوة احتلال نتيجة تصاعد العنف الذي يرتكبونه ولم أتوقع أننا سنعامل الأمريكيين ، وخاصة الأمريكيين السود ، كما لو كانوا تحت الاحتلال.الفرق هو أننا في الجيش ، كان […]

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