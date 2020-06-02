الكشف عن أولى نتائج عمليات ’’أبطال العراق’’ التي انطلقت صباح اليوم

2020/06/02 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء (2 حزيران 2020) عن أولى نتائج عمليات ’’أبطال العراق&...





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