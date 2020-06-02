حكومة المحاصصة لاتنفع العراقيين

2020/06/02 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي كاظم جارالله تعتبر حكومة مصطفى الكاظمي وجها اَخر من أوجه المحاصصة الطائفية التي وضع أساسها النظام السياسي في العراق بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣ ،وعلية فلاجدوى من الامل المعقود...أكمل القراءة ←

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