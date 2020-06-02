العراق في أرقام

2020/06/02 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي بعد عام 2003 ، تراجع كل شئ في العراق نتيجة لتراجع الأداء الحكومي بسبب أمية وجهل من توالى على حكم البلاد ابتداءا من مجلس الحكم وصولا إلى...أكمل القراءة ←

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