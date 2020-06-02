اجتماع مرتقب لرؤساء الكتل السياسية بشأن استكمال حكومة الكاظمي

2020/06/02 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب لرؤساء الكتل السياسية لاستكمال كابينة الكاظمي الحكومية.وقال بشار الكيكي، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء في البرلمان، لم يحدد حتى الان، وسيتقرر خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم".وأضاف الكيكي، أن "كل الاحتمالات واردة حول امكانية عقد جلسة منح الثقة لاستكمال الكابينة الوزارية للكاظمي"، مبينا أن "اجتماع رؤساء الكتل سيضمن الاتفاق على وضع جدول الاعمال، ومن اولويات الجلسة القوانين المهمة".وتابع، أن "مجلس النواب جاهز للتصويت على ماتبقى من الكابينة الوزارية"، مشيرا الى ان "المصلحة العليا تتطلب عقد جلسة نيابية لمتابعة الازمة الصحية والمالية التي يمر بها البلد".

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