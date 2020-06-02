2020/06/02 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو القوات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم في عملية {أبطال العراق} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو القوات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم في عملية {أبطال العراق}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو القوات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم في عملية {أبطال العراق}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).