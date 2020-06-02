2020/06/02 | 12:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, الثلاثاء, أن مجلس النواب لم يتسلم السير الذاتية للوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.
وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب لم توزع السير الذاتية للوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة لغاية الان”.
واستبعد أن “تشهد جلسة مجلس النواب التصويت على سد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان لم يتسلم السير الذاتية للوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, الثلاثاء, أن مجلس النواب لم يتسلم السير الذاتية للوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.
وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب لم توزع السير الذاتية للوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة لغاية الان”.
واستبعد أن “تشهد جلسة مجلس النواب التصويت على سد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان لم يتسلم السير الذاتية للوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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