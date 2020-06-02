2020/06/02 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, الثلاثاء, أن مجلس النواب لم يتسلم السير الذاتية للوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب لم توزع السير الذاتية للوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة لغاية الان”.واستبعد أن “تشهد جلسة مجلس النواب التصويت على سد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان لم يتسلم السير الذاتية للوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان لم يتسلم السير الذاتية للوزارات الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).