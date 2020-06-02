2020/06/02 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الازمة في محافظة ديالى اليوم الاثنين اسباب تصاعد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الخلية ياسر بدر لوكالة شفق نيوز، إن ابرز الاسباب في تصاعد الاصابات هو توسع وازدياد عمليات المسح الوبائي في مناطق عدة والتي كشفت حالات جديدة الى جانب فتح الحظر الشامل وتوافد اهالي بغداد "الرصافة" الى المحافظة عبر ناحية بني سعد التي تعد الاقرب.

واضاف ”فيروس كورونا موجود في المحافظة منذ تسجيل الاصابات الاولى، والحل الوحيد لتجنب الوباء هو الالتزام بالحظر الوقائي وتوجيهات خلية الازمة والجهات المعنية في المحافظة.

وبلغ عدد الاصابات الكلية بفيروس كورونا في ديالى 79 حالة ,45 منها تماثلت للشفاء وسُجلت 7 وفيات فيما بلغ عدد الراقدين بالحجر الصحي 27 مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف اسباب تصاعد الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف اسباب تصاعد الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).