قوات الحشد تقتل إرهابيين اثنين وتدمر أنفاقا لداعش جنوب غرب كركوك

2020/06/02 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، إرهابيين اثنين ودمرت عدة انفاق كان يستخدمها داعش جنوب غرب كركوك.وقال آمر اللواء 22 للحشد عبدالله الشغانبي انه “ضمن عمليات ابطال العراق قتلت قطعات اللواء 22 إرهابيين اثنين من داعش اثناء تقدمها في قرية السهيل جنوب شرق كركوك “، لافتا الى ان “القطعات دمرت ايضا عدة انفاق وضبطت مواد

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