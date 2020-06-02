وزير الصحة يوجه رسالة للمواطنين: التزامكم بتعليمات الحظر الشامل يجنبكم الآثار الكارثية لكورونا

2020/06/02 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، رسالة إلى المواطنين العراقيين بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد.وفيما يلي نص بيان وزير الصحة : حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة التواصل الدائم مع الجمهور في العراق لاطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة برئاسة رئيس

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