التميمي يكشف عن الوضع الصحي في عموم المحافظات وموقف انتشار كورونا

2020/06/02 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأصدر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، بياناً جديداً بشأن الوضع الصحي في عموم محافظات العراق، وموقف انتشار فيروس كورونا.وقال التميمي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة التواصل الدائم مع الجمهور في العراق لإطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة […]

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