مضادات الإكتئاب الطبيعية.. بديل عن الأدوية

2020/06/02 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك العديد من الطرق الطبيعية التي من الممكن اللجوء إليها لتحسين المزاج والخروج من حالات الاكتئاب بعيداً عن الأدوية! فما هي أهم مضادات الاكتئاب الطبيعية؟ ان امكانية الاستغناء عن العقاقير الخاصة بالكآبة بمضادات الاكتئاب الطبيعية تعد بديلا فاعلا.ومحاربة الاكتئاب لا تقتصر فقط على مضادات الاكتئاب بل من الممكن استعمال وتبني مجموعة من الطرق الطبيعية التي […]

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