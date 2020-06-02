الفايز : جلسة البرلمان المقبلة قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية

2020/06/02 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﺎﻳﺰ، ان جلسة البرلمان المقبلة قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية.

وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻳﺰ ان البرلمان ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ جلسته المقبلة ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ المواضيع المهمة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻤﺎم اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة.

واكد اﻟﻔﺎﻳﺰ ان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ، لأن هنالك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين المعطلة واﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻃﻮل.

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