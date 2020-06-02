الكاظمي في كركوك للإشراف على عمليات أبطال العراق

2020/06/02 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى محافظة كركوك، في أول زيارة له الى المحافظة منذ توليه منصب رئاسة الحكومة.

وذكرت مصادر أمنية ان الكاظمي عقد فور وصوله المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية، للاطلاع على سير العمليات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي، في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأطلق العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تسمية “أبطال العراق، نصر السيادة” على العمليات الأمنية، مؤكدا ان أبطال القوات المسلحة بجميع صنوفها يتحدون العدو ويقومون بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب.

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