صحة الرصافة تتوقع وصول الإصابات المسجلة بكورونا إﻟﻰ 1000 ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ

2020/06/02 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت دائرة صحة الرصافة، وصول اﻻﺻﺎﺑﺎت المسلجلة بكورونا اﻟﻰ ألف ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

وﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ الداﺋﺮة ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮ ان اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﺮض لأسبوعين ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ واﻻﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺪة ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اسبوعين وﻫﻲ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت المصابة ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ الميداني.

وارجع ﻃﺎﻫﺮ ارتفاع الاصابات ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﻼت المسح الميداني ﻓﻲ المناطق الموبوءة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت المخفية، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ بالمختبرات.

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