مسؤول إيراني: اميركا متورطة الان بما توقعته لايران

2020/06/02 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، الثلاثاء، أن هدف اميركا كان دفع ايران نحو الانهيار الاقتصادي، معتبرا ان اميركا الان متورطة بما كانت تتوقعه لايران.وقال همتي في تصريح خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، ان “ايران شهدت خلال العامين الاخيرين ظروفا خاصة بسبب اجراءات الحظر الظالمة وغير القانونية المفروضة من قبل الحكومة الاميركية […]

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