نائب: تعديل قانون التقاعد العام سيتصدر جدول اعمال جلسة الغد

2020/06/02 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي محمد كريم، الثلاثاء، أن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء سيتضمن عدد من القوانين في مقدمتها تعديل قانون التقاعد العام, مشيرا الى ان مجلس النواب عازم على تشريع قوانين مهمة تسهم في معاونة الحكومة وتسهيل مهمتها لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.[…]

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