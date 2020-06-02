ألمانيا تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/02 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء، 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وبحسب بيانات المعهد، بلغ بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 182 ألفا و28 حالة.وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس […]

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