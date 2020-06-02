حقوق الإنسان تدعو إلى توفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية

2020/06/02 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الانسان، الى توفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية ذات الاختلاط المباشر مع مصابي فايروس كورونا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، ان الجميع يتحدث عن جدار الصد الأول والجيش الأبيض‬ متناسين انه عبارة عن إنسان، مشددا على ضرورة إيجاد سياسة واضحة لحماية الكادر الطبي والصحي في العراق.

واكد على اهمية توفير جميع مستلزمات الحماية‬ اللازمة وبلا تهاون وإجراء فحص دوري لهم لحمايتهم وحماية عوائلهم وحماية المرضى أيضا.

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