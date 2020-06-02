حقوق الإنسان: تأخر إعلان نتائج فحوصات كورونا في العراق سيؤدي الى كارثة إنسانية

2020/06/02 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان تأخر اعلان نتائج الفحوصات الشاملة الخاصة بفيروس كورونا من قبل مختبرات وزارة الصحة سيؤدي الى كارثة انسانية.

وقال الغراوي في بيان، ان اعلان النتائج يستغرق ثلاثة الى سبعة ايام بسبب قلة الاجهزة والمختبرات والكارتات الخاصة بالفحص، مما يؤدي ذلك الى مخاطر حقيقية في انتشار الفيروس في حال ظهور نتائج الفحوصات ايجابية لبعض المواطنين المستمرين بممارسة حياتهم الاجتماعية بكل حرية.

وطالب رئيس الوزراء بالتدخل والإيعاز لوزارة الصحة بتنظيم حملات شاملة في عموم العراق ونصب مختبرات جديدة وإعلان نتائج الفحوصات في نفس اليوم، حفاظا على حياة المواطنين.

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