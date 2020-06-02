كورونا ينهي حياة أشهر ملحن للأغاني في بوليوود عن عمر 42 عاما

2020/06/02 | 13:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الملحن الغنائي الشهير في بوليوود، واجد خان، عن عمر يناهز 42 عاما، يوم الاثنين 1 يونيو، بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى مميتة في الكلى.ودخل خان المستشفى في مومباي، يوم الأحد، بعد تدهور حالته، حيث كان يعاني من مشكلة في الكليتين، وأكد شقيقه ساجد لوكالة الأنباء” برس ترست أوف إنديا” أن الموسيقي الراحل ثبتت

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