مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: الوضع الصحي في ذي قار فيما يخص كورونا مقلق للغاية

2020/06/02 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قاركشف مصدر طبي في ذي قار ،اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الصحي في المحافظة فيما يخص فايروس كورونا، مقلق للغاية، فالمحافظة ترسل العينات المصابين والمشتبه بإصابتهم منذ ثلاثة أيام ولم تظهر حتى الأن.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، أن “المحافظة قد أرسلت قبل ثلاثة أيام 500 عينة فحص لم تظهر منها أي عينة، أعقبها […]

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