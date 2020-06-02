2020/06/02 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، عن وجود عمليات تضليل لأعداد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “هنالك عمليات تضليل تمارسها خلية ازمة كورونا في الانبار من خلال عدم الافصاح الحقيقي لأعداد المصابين بفيروس المرض مما ينذر بعواقب وخيمة على سلامة المواطنين وعدم اتخاذهم اجراءات الوقاية والحذر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالانبار يكشف عن “عمليات تضليل” لأعداد المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالانبار يكشف عن “عمليات تضليل” لأعداد المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).