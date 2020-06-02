اوبك تقترب من اتفاق جديد لتمديد تخفيض انتاج النفط الحالي والبالغ 9.7 م/ي

2020/06/02 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن دول “أوبك+” تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) حتى سبتمبر المقبل.وكانت اتفاقية “أوبك+” قد دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، وهي تنطوي على خفض إنتاج هذه الدول المصدرة للنفط بمقدار غير مسسبوق، وهو 9.7 مليون برميل يوميا، […]

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