مسؤول بديالى: عملية الوقف العسكرية تشمل 1000 دونم من البساتين الكثيفة

2020/06/02 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن تفاصيل مهمة في عملية الوقف العسكرية شمال شرق المحافظة، مؤكدا أنها تشمل 1000 دونم من البساتين الكثيفة.وقال مدير ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” عملية الوقف العسكرية التي انطلقت من 3 محاور رئيسية يشارك بها الحشد الشعبي والشرطة والجيش لتعقب […]

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