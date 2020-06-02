محافظ بابل: إجراءات جديدة لمنع تفشي كورونا

2020/06/02 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل حسن منديل عن اجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا في المحافظة.وقال منديل لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن الإجراءات الوقائية والاحترازية تضمنت تقليل الحركة والاحتكاك مع محافظة بغداد ، فضلا عن فرض خلية الأزمة حظرا للتجوال لمدة أسبوع”.وأضاف أنه “من بين الإجراءات المتخذة ايضا فرض حظر

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