الدوري الارجنتيني يسجل أول إصابة بفايروس كورونا

2020/06/02 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدوري الارجنتيني لكرة القدم اول اصابة بفيروس كورونا بعد إصابة اللاعب غوستين كاردوزو لاعب نادي اتليتيكو تيغري الناشط في دوري الدرجة الثانية من دون ان تظهر عليه الاعراض.

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