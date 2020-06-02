أول وفاة بكورونا بين مسلمي الروهينغا في مخيمات اللاجئين ببنغلادش

2020/06/02 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا المستجد بأول وفاة في مخيمات اللاجئين في بنغلادش حيث يقيم حوالى مليون من الروهينغا في فقر مدقع كما أعلنت السلطات الصحية المحلية الثلاثاء.والضحية هو لاجئ من الروهينغا يبلغ من العمر 71 عاما كان يقيم في كوتوبالونغ، أكبر مخيم لاجئين في العالم.وقال توها بويان مسؤول القطاع الصحي في منطقة كوكس بازار […]

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