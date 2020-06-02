2020/06/02 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين بمناطق مختلفة من قضائي القرنة والزبير.وقالت الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “ومن خلال تنفيذ اوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة تمكنت مفارز مركز شرطة القرنة من القاء القبض على ٣ متهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي”.واضافت، ان […]

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