الصحة تطالب المواطنين بالالتزام بالحظر لتجنب الآثار الكارثية لكورونا

2020/06/02 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت وزارة الصحة مطالبتها المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحظر الشامل، لتجنب الاثار الكارثية التي يمكن ان تنشأ عن عدم تطبيقها.

وأصدرت الوزارة بيانا أوجزت فيه آخر مستجدات الوضع الصحي، وثمنت من خلاله التزام الكثير من المواطنين بالحظر، مشيرة الى استمرار الفرق الصحية والخدمية في خطتها لزيارة المناطق المشمولة بالخطط الصحية لإجراء فحوص المسح الميداني للمواطنين في المناطق السكنية وتعفيرها، إضافة الى تواصل جهود القوات الامنية بجميع صنوفها لفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات.

وأشاد بيان الوزارة بالجهد الاعلامي والتثقيفي، من قبل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بالوباء والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، داعية المواطنين الى التعاون مع الفرق الصحية والأمنية، والجهات الساندة الخدمية في جهودها لتنفيذ خططها والكشف عن الحالات المشتبه بها، ومتابعة البؤر الوبائية في بعض المناطق بجانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.

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