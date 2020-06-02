أهالي قضاء رانية يفتحون محالهم التجارية ويتجولون بالأسواق مخالفين إجراءات الحظر الشامل

2020/06/02 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، عن قيام العديد من أصحاب المحال التجارية بفتحها، على الرغم من فرض السلطات حظر التجوال الشامل.

واظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فتح أسواق القضاء امام المتبضعين، وتجول الأهالي في مخالفةٍ لإجراءات حظر التجوال المشددة التي طبقتها سلطات الاقليم للوقاية من فيروس كورونا، على خلفية تسجيل ارتفاع كبير بحالات الإصابة بالفيروس خلال اليومين الماضيين، فيما أكدت مصادر أمنية بالقضاء، انها أبلغت أصحاب المحال المفتوحة بأنهم سيتحملون العواقب، على الرغم من عدم وجود توجه لمعاقبتهم، مشيرة الى تخفيف جزء من إجراءات الحظر، بسبب بدء موسم الحصاد قبل أيام، ولتسهيل عمل الفلاحين ونقل المحاصيل.

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