2020/06/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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الحلبوسي يجتمع بقادة الكتل لبحث عقد جلسة نيابية يوم غد

يتبع.



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رئاسة الجمهورية تنفي وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين

تنفي رئاسة الجمهورية ما ورد في برنامج (على الطاولة) الذي بثته قناة السومرية مؤخراً بشأن وجود سلفة بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين تقدر بـ(4) مليار دينار لم يتم تسو

بغداد اليوم-متابعة

كشفت مقررة البرلمان، خديجة علي، الإثنين (2 حزيران 2020) عن أبرز الملفات والقوانين، التي ستُناقش في جلسة مجلس النواب، التي من المؤمل عقدها يوم غد الأربعاء، فضلاً عن الجلسات اللاحقة.

وقالت علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة النفط، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، توضيحاً بشأن تعيين خريجي معاهد التدريب النفط للعام الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "

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