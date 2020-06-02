رئاسة الجمهورية تنفي وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب الرئيس السابقين

2020/06/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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رئاسة الجمهورية تنفي وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين

تنفي رئاسة الجمهورية ما ورد في برنامج (...





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