وزارة النفط توضح بشأن تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الماضي

2020/06/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة النفط، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، توضيحاً بشأن تعيين خريجي معاهد التدريب النفط للعام ا...





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