الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل لبحث امكانية عقد جلسة برلمانية غدا الاربعاء

2020/06/02 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثا، بأن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتمع برؤساء الكتل السياسية لبحث امكانية عقد جلسة برلمانية يوم غد الاربعاء.وكان عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب لرؤساء الكتل السياسية لاستكمال كابينة الكاظمي الحكومية، ومناقشة اماكنية عقد جلسة للبرلمان يوم غد الاربعاء.وقال بشار الكيكي، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء في البرلمان، لم يحدد حتى الان، وسيتقرر خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم".وأضاف الكيكي، أن "كل الاحتمالات واردة حول امكانية عقد جلسة منح الثقة لاستكمال الكابينة الوزارية للكاظمي"، مبينا أن "اجتماع رؤساء الكتل سيضمن الاتفاق على وضع جدول الاعمال، ومن اولويات الجلسة القوانين المهمة".وتابع، أن "مجلس النواب جاهز للتصويت على ماتبقى من الكابينة الوزارية"، مشيرا الى ان "المصلحة العليا تتطلب عقد جلسة نيابية لمتابعة الازمة الصحية والمالية التي يمر بها البلد".

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