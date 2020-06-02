السليمانية تدرس الغاء حظر التجوال الخاص بفيروس كورونا

2020/06/02 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تدرس محافظة السليمانية، الثلاثاء، الغاء الاجراءات الخاصة بحظر التجوال المفروضة في عموم الاقليم، وذلك عقب احتجاجات ومعارضة من قبل اصحاب المحال التجارية.

وابلغت خلية الازمة الخاصة بفيروس كورونا في السليمانية وكالة شفق نيوز، انها تدرس حالياً الغاء حظر التجوال وإعادة فتح المحال التجارية في المحافظة، من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

وتظاهر العشرات من اصحاب المحال التجارية في السليمانية، الثلاثاء، لتخفيف اجراءات حظر التجوال التي فرضتها السلطات في الاقليم والتي تنتهي في السادس من الشهر الجاري، ضمن خطوة لاحتواء ارتفاع اعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وقال سالار سراوي عضو خلیة الازمة الخاصة بفيروس كورونا، لوكالة شفق نيوز، ”تظاهر اكثر من ٥٠ شخصاً من اصحاب المحال التجارية في شارع مولوي قرب مبنى المحافظة، للمطالبة بفتح محالهم“.

كما شهد قضاء رانية في محافظة السليمانية، الثلاثاء، فتح أسواقه وتجول ساكنيه رغم اجراءات حظر التجوال المشددة.

وقال حسین محمود قائممقام القضاء لوكالة شفق نيوز، ان ذلك جاء ”بعد اعلان قرار حظر التجوال من قبل وزارة الداخلیة، حيث خرج اصحاب المحال التجاریة في تظاهرة لمعارضة قرار الحظر الذي سيؤدي لاغلاق المحال، واليوم بالفعل شهدنا فتح الاسواق وبعض المحال“.

واضاف ”ابلغنا اصحاب المحال المفتوحة انهم سیتحملون العواقب“، لكنه اكد في الوقت نفسه عدم وجود توجه لمعاقبتهم.

وتابع، ”ننتظر نتائج اجتماع المحافظین ومشرفي ادارات کرمیان ورابرین ـ ادارات مستقلة ضمن الاقليم ـ الذي یعقد الان في اربیل“.

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